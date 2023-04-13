وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى انضمام بلاده وجورجيا بشكل سريع للناتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل سريع، وذلك خلال مؤتمر أقيم في بوخارست اليوم الخميس.

وقال وفقا لبيان صادر عن مؤتمر أمن البحر الأسود: "قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس هي الوقت المناسب لتصحيح أخطاء الماضي باتخاذ الخطوات الحاسمة إلى الأمام على الطريق إلى عضوية أوكرانيا في الناتو".

وأضاف: "لإظهار أن الباب ليس مفتوحا فحسب، ولكن أيضا هناك خطة واضحة بشأن متى وكيف سوف تنضم أوكرانيا له".

ويجب العمل على شبكة أمن شاملة؛ من أجل كل الدول في المنطقة التي تشعر أنها مهددة بما وصفه كوليبا بـ"الجنون المطلق"- ما يعني روسيا.

ولم يتسن لكوليبا أن ينضم للمؤتمر شخصيا، ولكنه شارك فيه عبر الفضاء الإلكتروني.

وذكر كوليبا حرب 2008 بين روسيا وجورجيا.

وشدد الدبلوماسي "حان الوقت لتحويل البحر الأسود إلى ما قد أصبح بحر البلطيق هو بحر الناتو".

ومن دول البحر الأسود، انضمت رومانيا وبلغاريا وتركيا بالفعل إلى الحلف العسكري الغربي.

ومن المقرر، عقد قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس في يوليو، ومن المتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا من الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر.

ويذكر أن جزءا من حجة موسكو لبدء الحرب هو أن أوكرانيا ترغب الانضمام للناتو، مما يعني أن دخول أوكرانيا للناتو سيكون صفعة تاريخية لروسيا.