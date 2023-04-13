انطلقت، مساء اليوم الخميس، جلسة المباحثات الثنائية بين وفدي مصر وتركيا، برئاسة الوزيرين سامح شكري ومولود تشاووش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة.



وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إن «المباحثات موسعة تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين».





بدء جلسة المباحثات الثنائية بين وفدي مصر وتركيا برئاسة الوزيرين سامح شكري و"مولود تشاووش أوغلو"…. مباحثات موسعة تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.@MevlutCavusoglu @MFATurkiye pic.twitter.com/oIpkWSpMpR — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 13, 2023





وفي وقت سابق، نشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مقطع فيديو يرصد استقبال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية التركية.



وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، نشر المتحدث الرسمي صورًا تعكس جانبًا من الاجتماع الثنائي المغلق الذي عقد بين الجانبين، بمقر الخارجية التركية.





وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أغلو" يستقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية التركية. @MFATurkiye @MevlutCavusoglu pic.twitter.com/jK8NDj08dF — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 13, 2023





وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة، بناء على الدعوة الموجهة له من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استكمالًا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.