الكرملين ينفي موافقة بوتين شخصيا على اعتقال مراسل وول ستريت جورنال

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نفى الكرملين، اليوم الخميس، تقريرا يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيا على اعتقال إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي اعتقل في روسيا نهاية الشهر الماضي بتهم التجسس.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لا، ليس من امتيازات الرئيس، إنها الأجهزة الأمنية الخاصة التي تنهض بعملها. مجددا، أود تذكيركم بأن هذا الصحفي أُمسك به متلبسا".

يشار إلى أن جيرشكوفيتش هو أول مراسل لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يتم اعتقاله بتهمة التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة.

ويأتي اعتقاله وسط توترات متصاعدة بين موسكو وواشنطن على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.