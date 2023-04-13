تحدثت الفنانة مي كساب، عن علاقتها بزوجها مؤدي المهرجانات محمد صلاح المعروف بـ«أوكا»، موضحة أنه شديد الخوف عليها لدرجة منعه لها قيادة السيارة أو الخروج من المنزل بمفردها، لدرجة تعينه لطاقهم حراسة خاصة لها.

وعقبت استضافتها ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس،: «أنا خنيقة أكتر من محمد، وبغير عليه مش قلة ثقة فيه، ولكن قلة ثقة في الأطراف التانية ».

وتابعت: « مبحبش حد يتجرأ على جوزي، لأني مش بتجرأ على زوج حد في شغلي، والبنات دلوقتي بقت جريئة وهما اللي بيعاكسوا الولاد دلوقتي»-على حد وصفها.

وأكدت أنها كانت تشعر بالغيرة على زوجها، في بداية حياتهما معًا، ولكن في الوقت الحالي بدأت تأخذ مواقفها من المعجبات بزوجها على محمل «الهزار».

وعن كشفها لباقي حلقات مسلسل «جعفر العمدة» لأسرتها، علقت: «مش برضى أبدًا وبعذبهم في البيت، لأنهم مندمجين أوي وبيتعاملوا معايا أنهم جمهور محمد رمضان مش جمهوري أنا ولما بغلط في المسلسل مش بيتعاطفوا معايا»-على حد تعبيرها.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.