جيش الاحتلال يعلن بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل: سنتعامل لكن الدفاع لن يكون 100%

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، أن إيران أطلقت طائرات بدون طيار من أراضيها إلى باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سوف يستغرق وصول الطائرة إلى إسرائيل عدة ساعات، ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من الوصول إلى أراضي إسرائيل.. سنتعامل مع الطائرات الدرون الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن خدمات GPS غير متاحة في مواقع عدة بالبلاد، وتم التشويش عليها بشكل مركز ومؤقت.