مستوطنون يحرقون عددا من منازل الفلسطينيين وسياراتهم في قرية المغيّر

أحرق مستوطنون، اليوم السبت، عددا من منازل الفلسطينيين وسياراتهم في قرية المغيّر شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين واصلت هجومها على قرية المغيّر، حيث أحرقت عددا من المنازل والسيارات تعود لمواطنين من القرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعات أخرى من المستعمرين تجمهرت في وادي عين قينيا شمال غرب رام الله وجبال دورا القرع شمالا.

وفي وقت سابق، أصيب ستة فلسطينيين، بالرصاص الحي، أحدهم بجروح حرجة في الرأس، في هجوم شنه مستوطنون على القرية.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن بالرصاص الحي في الرأس، وُصفت إصابته بالحرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جراء هجوم المستوطنين.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في أحد المنازل في القرية، ما أدى إلى إحراقه بالكامل، وهو يعود للمواطن خميس أبو عليا، كما أحرقوا مركبة إطفاء كانت متوجهة لإخماد النيران.

كما أطلق مستوطنون النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا (25 عاما) الذي استشهد أمس في هجوم للمستوطنين على القرية. في سياق متصل، هاجم مستوطنين آخرون مركبات المواطنين قرب دوار عين سينيا شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.