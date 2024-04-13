سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت قناة «العربية» مشاهد متداولة من عملية الطعن في العاصمة الأسترالية سيدني ما أدّى إلى سقوط خمسة قتلى.

وأظهرت المشاهد، منفذ الهجوم وهو يحمل سكيناً داخل مركز تسوق فيما حاول أحد المتسوقين التصدي له.

مشاهد متداولة من حادث الطعن في #سيدني الذي أوقع 5 قتلى.. تظهر منفذ الهجوم يحمل سكيناً داخل مركز تسوق فيما يحاول أحد المتسوقين التصدي له #العربية pic.twitter.com/85gWKXv7y6 — العربية (@AlArabiya) April 13, 2024



كما بثت مشاهد تُظهر اللقطات الأولى لعملية الطعن، التي خلفت حالة من الرعب بين الموجودين في المركز التجاري.



وكانت الشرطة الأسترالية، قد أعلنت سقوط خمسة قتلى في عملية الطعن التي وقعت في المركز التجاري في العاصمة سيدني.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت كذلك عن الشرطة الأسترالية تأكيدها أنها لا تستبعد ما سمّتها فرضية الإرهاب في الهجوم.

ووقع الحادث في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الذي كان يعجّ بالمتسوقين بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وأغلقت الشرطة المركز التجاري ودعت السكان إلى تجنب المنطقة. فيما قال جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز إنّ الشرطة أردت رجلا يُعتقد أنه أحد المهاجمين.

وسادت حالة هلع في المكان، بحسب شهود عيان، وهرع المتسوقون طلبا للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.

واحتمى عدد من الأشخاص في «سوبر ماركت» بقوا فيه لنحو ساعة، وسُمعت صفارات آليات الشرطة وهدير مروحيات.