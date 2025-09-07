عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، اليوم الأحد، "م.خ.ال"، مقاول، بالإعدام شنقًا، وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل "م.ص.ع"، طالب، بسبب كيس قمامة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 14057 لسنة 2024 جنايات أول الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد قيام شخص بقتل أخر، والشروع في قتل شقيقه في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم، نشبت بينه وبين المجني عليه "م.ص.ع"، طالب، مشاجرة بسبب قيام الأول بإلقاء كيس قمامة أمام محل عمل المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن الأهالي تدخلوا لفض المشاجرة، وبعد مرور برهة من الوقت، وأثناء وجود المجني عليه داخل صالون حلاقة لتصفيف شعره استعدادًا للامتحانات، توجه إليه المتهم واعتدى عليه بسلاح أبيض في ذراعه الأيمن.

ولفتت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المجني عليه حاول الاحتماء خلف باب إحدى الغرف، إلا أن المتهم كسر الباب وطعنه في البطن فأخرج أمعاءه، كما اعتدى على شقيقه وأصابه.

وأشارت التحقيقات، المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، إلى أنه وما أن تم نقل المجني عليه إلى المستشفى حتى فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

وبتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل محبوسا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُتقدم، بعضوية المستشارين: طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وأمانة سر عمرو زكي.