السعودية تستنكر هجمات استهدفت مخيمات نازحين غرب السودان

أعربت المملكة العربية السعودية، عن ادانتها واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وأبوشوك) غرب السودان، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ذلك يمثل انتهاكٍا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة، رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023.

وكانت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا - سلامي، قالت إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجوما استمر يومين على مخيمات للنازحين في زمزم وأبوشوك ومدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 20 طفلا وتسعة من عمال الإغاثة في منطقة دارفور.