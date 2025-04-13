السعودية تعلن عن ترتيبات وإجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج

في إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عددا من الترتيبات والإجراءات، لضمان سلامة وأمن الحجاج، وتيسير أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والنظام.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه بيان "الداخلية السعودية"، أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تضمن البيان أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء 29 أبريل الجاري.

ووفقاً للبيان، فإنه ابتداءً من الأربعاء، 23 أبريل الجاري سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"و"بوابة مقيم".

كما تضمن البيان إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء 29 أبريل الجاري حتى الاثنين 10 يونيو المقبل.

ونوهت الوزارة السعودية بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 29 أبريل الجاري.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.