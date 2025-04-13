ديزني لاند باريس تكشف عالمها السحري الجديد: توسعة عملاقة تضاعف حجم حديقة ستوديو والت ديزني

كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن خطة "ديزني لاند باريس، وكواليس عمليات التوسعة التي ستُضاعف مساحة حديقة "ستوديو والت ديزني".



وقالت الصحيفة الفرنسية :"ملكة الثلج، الأسد الملك... يضع مجمع الملاهي في مارن-لا-فاليه اللمسات الأخيرة على مناطق ومعالم جديدة تشكل جزءًا من خطة تطوير ضخمة بقيمة ملياري يورو".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلي أن ديزني لاند باريس على موعد مع قلعة جديدة. ففي الموقع الثاني المخصص لـWalt Disney Studios، المجاور للحديقة الأصلية التي افتُتحت عام 1992".

ووفقأً للصحيفة الفرنسية فإن الحديقة التي تضم قلعة الأميرة النائمة الشهيرة، توشك ورشة بناء ضخمة على الانتهاء.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فغنه حتى الآن، لا يرى الزوار شيئًا من هذا العالم الجديد المحجوب خلف الحواجز، لكن شارعًا واسعًا ينطلق من مدخل الموقع يرسم ملامح أفق جديد، تنتهي عنده الأنظار نحو قرية وقصر "ملكة الثلج".

وتابعت "لوفيجارو" :"بين هذا المدخل ووجهته، يمتد بحيرة ضخمة مساحتها 3 هكتارات، "ستُضاعف تقريبًا مساحة الحديقة، التي ستحمل اسمًا جديدًا: Disney Adventure World"، بحسب ما صرّحت به ناتاشا رافالسكي، رئيسة ديزني لاند باريس.

وأشارت الصحيفة إلي أنه سيتعين الانتظار حتى عام 2026 لاكتشاف هذه المساحات الجديدة التي ستغير بالكامل ملامح الحديقة، والتي لطالما عانت من نقص في الديكورات الغامرة.



وقالت "لوفيجارو" إن المفهوم الأصلي، الذي كان يعد الزوار باستكشاف كواليس صناعة السينما، فقد جاذبيته في عصر الإنترنت، حيث بات من السهل رؤية ما يحدث وراء الكاميرات".