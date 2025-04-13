محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لسوريا

أكد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال بن زايد عقب لقاء الرئيس السوري الانتقالي، احمد الشرع اليوم، إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها مؤكداً أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة- حسب وكالة الانباء الاماراتية وام.

وبحث الرئيس الاماراتي مع الرئيس السوري الانتقالي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما خلال استقبال للرئيس السوري في قصر الشاطئ في أبوظبي حيث يقضي الاخير زيارة عمل إلى دولة الإمارات.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تناول اللقاء التطورات سوريا واليات الدعم الاماراتي لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.