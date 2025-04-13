إصدار جديد من تطبيق التواصل الاجتماعي بلوسكاي

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي المفتوحة بلوسكاي إصدارا جديدا من تطبيقها يتضمن بعض الخصائص الجديدة التي يفتقدها مستخدمو الشبكة منذ أن توقفوا عن استخدام منصة إكس.

ومن هذه الخصائص الجديدة خاصية الرموز التعبيرية في الرسائل المباشرة وتحديث صفحة البحث باسم "تصفح" (إكسبلور) لتوجيه المستخدمين إلى الموضوعات الشائعة أو الحسابات المقترحة وغير ذلك.

وهاتان الخاصيتان مستلهمتان من منصة إكس (تويتر سابقا) التي تتيح لمستخدميها إمكانية استخدام الرموز التعبيرية في الرسائل المباشرة منذ 2020. وبعد سنوات وسعت إكس نطاق هذه الخاصية لكي تسمح للمستخدمين بالاختيار من مجموعة أوسع من الرموز التعبيرية بعيدا عن مجموعة الرموز المتاحة بشكل افتراضي.

وتقدم منصة بلوسكاي الآن نفس الميزة، حيث يُمكن للمستخدمين النقر على زرّ الرموز التعبيرية بجوار رسالة الشخص لإضافة رمز تعبيري. في النافذة المنبثقة الأولى، تتوفر مجموعة من الرموز التعبيرية الشائعة، مثل القلب، والإبهام، والعينين، والوجه الحزين، والوجه الضاحك. ومع ذلك، يُمكن للمستخدمين النقر على قائمة النقاط الثلاث لاختيار أي رمز تعبيري آخر كتعبير، كما هو الحال في إكس.

في الوقت نفسه أصبحت صفحة بحث بلوسكاي أكثر فائدة مع الإصدار الجديد، إذ تتيح للمستخدمين الوصول إلى المواضيع الرائجة على الشبكة، خاصة بعد أن ارتفع عدد مستخدمي هذه الشبكة ليصل إلى أكثر من 34 مليون مستخدم، وبالتالي أصبحت هناك حاجة لأداة تساعد المستخدم في التعرف على أكثر الموضوعات شيوعا على الشبكة، على عكس الحال في السابق عندما كانت قاعدة المستخدمين محدودة وبالتالي أصبح عدد المواضيع الشائعة قليلا نسبيا.

على سبيل المثال، فإن بعض الموضوعات أو التوجهات الشائعة على الشبكة اليوم مرتبطة بأحداث آنية مثل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية وتأثيراتها. في حين ترتبط بعض الموضوعات الشائعة بمجتمعات مشهورة على بلو سكاي، مثل قراء بوك سكاي.

كما تُميّز الموضوعات الشائعة بعلامات مثل "جديد" أو "أكثر رواجًا"، أو توقيت تحول الموضوع إلى موضوع شائع مثل "قبل 5 ساعات".