محافظ المنيا يعلن بدء موسم توريد القمح 2025 بصومعتي بني مزار والشيخ فضل

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء موسم توريد القمح لعام 2025، مؤكدًا أهمية هذا الموسم في دعم الأمن الغذائي الوطني، حيث تواصل المحافظة استقبال المحصول من خلال الصوامع ومراكز التجميع، وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سلاسة عمليات التوريد.

وأشار "كدواني"، في بيان اليوم الأحد، إلى أن المحافظة ستواصل جهودها لتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التوريد وضمان سرعة صرف المستحقات المالية، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كمخزون استراتيجي.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم افتتاح الموسم بصومعة بني مزار المركزية وصومعة الشيخ فضل، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 273 ألفًا و911 طنًا من القمح، مشيرا إلى أن عدد الصوامع المخصصة بطاقة استيعابية 500 ألف طن من المحصول بإجمالي 42 صومعة على مستوى المراكز.

يذكر أن محافظة المنيا تخطت العام الماضي 2024 المستهدف بنسبة 132%، وتحقيق المركز الثاني من حيث توريد القمح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم تحقيق إنجاز كبير بتوريد نحو 430 ألف طن من القمح المحلي إلى شون وصوامع ومراكز تجميع على مستوى المحافظة.