مسئول إسرائيلي لـ«رويترز»: سنحقق سيطرة عملياتية كاملة على بلدة بجنوب لبنان

قال مسئول عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه ‌سيتم تحقيق السيطرة العملياتية الكاملة على بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان خلال أيام، ⁠مما يحد من قدرة مقاتلي حزب الله المدعوم من إيران على شن هجمات على شمال إسرائيل انطلاقا من هذه المنطقة.

وأضاف المسئول الإسرائيلي، أنه "لم يتبق ‌سوى ⁠عدد قليل من الإرهابيين في منطقة بنت جبيل"، بحسب تعبيره.

وقال المسئول الإسرائيلي، إن الجيش "قضى على ⁠إرهابيين في أثناء خروجهم من مستشفى في بنت ⁠جبيل، وعثر أيضا على العديد من ⁠منصات إطلاق الصواريخ والأسلحة"، على حد وصفه.

هذا ومن المقرر إجراء محادثات بين دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تواصلت الهجمات الإسرائيلية الدامية على جنوب لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية مقتل ما لا يقل عن 2055 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين في الضربات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بلدتين لبنانيتين، كما تعرضت بلدة ثالثة لقصف مدفعي.

وأضافت الوكالة، أن غارة رابعة طالت منزلا في بلدة معروب "استهدفت عائلة تضم أكثر من 7 أفراد"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني أن غارة أسفرت عن استشهاد مسعف من الصليب الأحمر وإصابة عامل طوارئ آخر.