برابوو يلتقي مع بوتين في موسكو لبحث القضايا الجيوسياسية والمخاوف بشأن الطاقة

يتوجه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى موسكو هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخدمة المصالح الوطنية.

ووصف وزير الخارجية سوجيونو الزيارة المرتقبة بأنها أجندة استراتيجية وأكد أنه يعتزم مرافقة الرئيس.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا) عن الوزير قوله للصحفيين في جاكرتا يوم السبت 11 أبريل، دون تحديد موعد الرحلة: "من المقرر المغادرة هذا الأسبوع. الزيارة لها قيمة استراتيجية رئيسية للأمة الإندونيسية، حيث سيلتقي (برابوو) بالرئيس بوتين".

وأكد وزير الخارجية أن قمة موسكو ستتناول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الديناميكيات الجيوسياسية الأخيرة، وستكون القضايا المرتبطة بإمدادات الطاقة والأمن محور التركيز الأساسي خلال الاجتماع بين الرئيسين.

يذكر أن هذه ستكون الزيارة الثالثة لبرابوو إلى روسيا منذ توليه منصبه بعد رحلتين إلى سانت بطرسبرج في يونيو 2025 وموسكو في ديسمبر الماضي.

وكان بوتين قد استقبل برابوو باعتباره رئيسا منتخبا، في العاصمة الروسية في يوليو 2024 لمناقشة الاستقرار الإقليمي.