محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطي في أول أيام عيد الفطر

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تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للحد من التجمعات، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن ولمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بالمتابعة الكاملة لقرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور الدائم والمستمر على مدار اليوم؛ للتأكد من تنفيذ قرار الغلق أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وناشد اللواء عادل الغضبان، المواطنين بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والتغلب مع منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد.