مسئول إسرائيلي يطالب اتحاد الكرة الإنجليزي بإيقاف النني

طالب مسئول إسرائيلي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز بإيقاف محمد النني، نجم أرسنال والمنتخب الوطني.

وكتب تل عوفر، النائب في مجلس النواب البريطاني لليهود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"النني نشر صورة تمسح إسرائيل من الخريطة".

وأضاف :"أتذكر عندما أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نيكولاس أنيلكا ولويس سواريز. حان الوقت الآن لأن يوقف اتحاد الكرة ورابطة الدوري الممتاز محمد النني بسبب منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان محمد النني قد نشر عبر حسابه في تويتر 3 صور لدعم القضية الفلسطينية في ظل محاولات الاستيطان من جانب الاحتلال الإسرائيلي، حيث علّق قائلًا :"قلبي وروحي ودعمي لكِ يا فلسطين".

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf

I remember when the @fa suspended Nicolas Anelka and Luis Suarez. It is now time for the FA and @premierleague to suspend Mohamed Elneny for his social media post. No ifs, no buts.