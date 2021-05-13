 مسئول إسرائيلي يطالب اتحاد الكرة الإنجليزي بإيقاف النني - بوابة الشروق
الخميس 13 مايو 2021 3:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

مسئول إسرائيلي يطالب اتحاد الكرة الإنجليزي بإيقاف النني

الشروق
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 3:28 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 3:32 م

طالب مسئول إسرائيلي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز بإيقاف محمد النني، نجم أرسنال والمنتخب الوطني.

وكتب تل عوفر، النائب في مجلس النواب البريطاني لليهود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"النني نشر صورة تمسح إسرائيل من الخريطة".

وأضاف :"أتذكر عندما أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نيكولاس أنيلكا ولويس سواريز. حان الوقت الآن لأن يوقف اتحاد الكرة ورابطة الدوري الممتاز محمد النني بسبب منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان محمد النني قد نشر عبر حسابه في تويتر 3 صور لدعم القضية الفلسطينية في ظل محاولات الاستيطان من جانب الاحتلال الإسرائيلي، حيث علّق قائلًا :"قلبي وروحي ودعمي لكِ يا فلسطين".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك