مستوطنون إسرائيليون يقتلون سائق قطار بعدما اعتقدوا أنه عربيا

قتل مستوطنون إسرائيليون سائق قطار في تل أبيب، حيث انهالوا عليه ضربا، بعدما اعتقدوا أنه عربي.

وامتدت اعتداءات المستوطنين بعد دخول قرار حظر التجول بمدينة اللد حيّز التنفيذ، إذ تجمع أنصار المنظمات الكاهانية والمتطرفون اليهود في المدينة وشرعوا بسلسلة من الهجمات على مسجد النور والمسجد العمري الكبير وممتلكات المواطنين العرب في المدينة؛ وذلك بحماية الشرطة، وفقا لوكالة"معا" الفلسطينية.

وأكدت مصادر تحدثت لـموقع"عرب 48" أن "الوضع في اللد خطير جدا، مئات المستوطنين المسلحين يتجمعون في الأحياء العربية في المدينة، بما في ذلك حي شنير، والمسجد الكبير، وشارع شابيرا، ويتهجمون على البيوت العربية، ويحاصرون المسجد بحماية الشرطة".

وأكد شهود عيان أن المستوطنين هجموا على المصلين في المسجد العمري الكبير في اللد أثناء صلاة المغرب، وأطلق المستوطنون الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المصلين، الأمر الذي دفع المصلين للخروج من المسجد والتصدي للهجمات العنصرية على الوجود العربي في المدينة.