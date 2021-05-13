الأردن يوجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

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وجهت البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأردنية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، تضمنت الرسالة الحديث عن الإجراءات اللاشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها.

وجهت البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص الإعتداءات الإسرائيلية على #المسجد_الأقصى_المبارك / الحرم القدسي الشريف والاجراءات اللاشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها.#الأردن pic.twitter.com/joiCAt88sV — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) May 13, 2021

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.