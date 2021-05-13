مشوار حسين رياض وحواديت الأراجوز للأطفال وسهرة على قناة الثقافة أول أيام العيد

سهرة إلكترونية للأطفال والكبار ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك" تبثها وزارة الثقافة عبر قناتها على يوتيوب فى أول أيام عيد الفطر المبارك الخميس 13 مايو، وتبدأ فى السادسة مساء بفيلم تسجيلى يتناول مشوار الفنان الكبير الراحل حسين رياض من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يليه فى السابعة مساء مسرحية الأطفال "حواديت الأراجوز" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، تأليف راندا إبراهيم وإخراج محسن العزب.

ومسرحية "حواديت الأراجوز" تتضمن مجموعة من الرسائل الإيجابية التى تدعو للتمسك بالقيم الاجتماعية النبيلة وترسخ مفهوم الانتماء للوطن من خلال مجموعة من القصص المستلهمة من حكايات "كليلة ودمنة"، وبعض القصص المعاصرة، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، راندا إبراهيم. وفى العاشرة مساء يبث حفل للمغربية جنات يتضمن باقة متميزة من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية.