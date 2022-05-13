مهندس زراعي: تسوية الأرض بالليزر وفرت كميات كبيرة من المياه المهدرة خلال زراعة القمح

قال محمد عتريس، مهندس زراعي، إنّ تسوية الأرض الزراعية بالليزر وفرت كميات كبيرة من المياه التي كانت تهدر خلال عملية زراعة القمح، وبالتالي أدت إلى زيادة المحصول.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنّ تنظيف القمح من الحشائش من شأنه الحفاظ على جودة القمح ورفع معدلات الإنتاج، مشيرا أن المعدلات الإنتاجية هذا العام غير مسبوقة.

وذكر أنه تم زراعة نحو 51 فدانًا من القمح في القليوبية، ومن المتوقع أن يتراوح متوسط إنتاج الفدان من 22 إلى 23 إردبًا هذا العام.

وتابع المهندس الزراعي، أن برودة الجو هذا العام ساعدت في تقليل كمية المياه التي امتصها القمح وبالتالي تحسنت جودته، لافتا إلى أن سعر أردب القمح يبلغ 865 جنيهًا، بالإضافة إلى حافز يتراوح ما بين 35 إلى 50 جنيهًا، حسب الجودة.

