أوكرانيا تطالب مجموعة السبع بالإسراع في توريد أسلحة إليها



دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى إلى الإسراع بتوريد أسلحة لبلاده.



وقال كوليبا اليوم الجمعة عقب مشاورات مع نظرائه من مجموعة الدول الصناعية الديمقراطية السبع الكبرى في مدينة فانجلز الألمانية إن مسألة أن الأسلحة التي نحتاجها ،والتي لا تزال "في الطريق"، لن تساعدنا في القتال، مضيفا أنه جرى خلال الاجتماع لذلك مناقشة كيفية ضمان حصول أوكرانيا على كل ما تحتاجه لهزيمة روسيا عسكريا.



وذكر كوليبا أنه من المهم على وجه التحديد لأوكرانيا تسليم قاذفات صواريخ متعددة وتعزيز القوات الجوية الأوكرانية، موضحا أنه بالنسبة لقاذفات الصواريخ المتعددة ، فقد قيل إن أوكرانيا ستحصل عليها، موضحا في المقابل أن عدم حصول البلاد عليها حتى الآن يعد ثغرة.



وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد حتى الآن حل للفجوة المتعلقة بالقوة الجوية، وقال: "سنواصل مناقشة هذا الأمر".



كما طلب كوليبا من ألمانيا ودول مجموعة السبعة الأخرى تمرير تشريع لمصادرة أصول الدولة الروسية وإتاحتها لأوكرانيا لإعادة إعمار البلاد، وقال: "نحن نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات في أوروبا"، مضيفا أنه يتعين على روسيا أن تدفع تكاليف الحرب سياسيا واقتصاديا، وماليا أيضا.