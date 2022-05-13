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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية من ضبط معلم رياضيات بمعهد أزهري لاتهامه بالتعدي جنسيا على طالبة قاصر بالصف الثالث الإعدادي بقرية كتامة.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن المتهم أجبر على ممارسة الرذيلة معه وهددها بأنه سيبلغ أهليتها بما جرى، واكتشف والد الفتاة الواقعة بعد تأخرها وذهابه إلى مكان الدرس فاكتشف وجود ابنته وهي ترتدي ملابسها.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالي بقرية كتامة بوجود مشاجرة بين العديد من الأشخاص.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة وتبين تجمع أهلية أحد أطراف المشاجرة أمام أحد المنازل بالقرية.

بالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هم كلا "یاسر.م" وابنته "ف"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات كتامة، وطرف ثاني "محمود.ع"، مدرس رياضيات بمعهد أزهري ومقيم مركز طلخا.

بسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المُعلم بالتعدي على ابنته جنسيا بأن هتك عرضها وذلك عقب انتهائها من الدروس.

وأضاف الأب أنه أثناء توجهه لاصطحاب ابنته من الدرس وذلك لشعوره بتأخرها في العودة للمنزل وجد مقر الدرس مغلق، وطرق على الباب حتى فتح المدرس الباب ففوجئ الأب بابنته وحدها بصحبته.

وتابع أن ابنته قالت إن المدرس تحايل عليها وأوهمها بحبه لها واستدرجها حتى أقام علاقة جنسية معها وفض غشاء بكارتها.

وأقرّ المتهم في محضر الشرطة بوجود علاقة عاطفية فيما بينهم منذ حوالي شهر تقريبا وتعددت اللقاءات العاطفية فيما بينهما عقب انتهائهما من الدروس وانصراف باقي الطالبات من الدرس وقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5927 جنح مركز طلخا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطالبة على مصلحة الطب الشرعي.