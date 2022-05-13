وزير دفاع أوكرانيا يؤكد أن بلاده تدخل مرحلة طويلة من الحرب

قال وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن بلاده أجبرت روسيا على تقليص أهدافها إلى مستوى عملياتي وتكتيكي، مشيرًا إلى أنها تدخل مرحلة طويلة من الحرب.

وأضاف ريزنيكوف، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "من أجل الفوز بها الآن، يجب أن نخطط الموارد بعناية، ونتجنب الأخطاء، ونظهر قوتنا حتى لا يتمكن العدو، في النهاية، من الوقوف في وجهنا".

وتابع ريزنيكوف، أنه بعد بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي، كانت موسكو تتوقع أن تستسلم أوكرانيا في غضون يومين وأن الكرملين سيؤسس نظامًا روسيًا جديدًا في أوكرانيا، لكن "الجيش الأوكراني وجميع المواطنين الأوكرانيين صدوا المحتلين وأحبطوا خططهم".

وأشار إلى أنه حدث تغيير مهم أيضًا على المستوى الدولي، موضحًا أنه "في غضون شهر، حققت أوكرانيا التكامل في مجال الدفاع، وهو ما لم يتحقق لمدة 30 عامًا، نتلقى أسلحة ثقيلة من شركائنا، على وجه الخصوص، تم نشر مدافع هاوتزر الأمريكية M777 بقطر 155 مليم بالفعل في الجبهة، قبل ثلاثة أشهر كان هذا يعتبر مستحيلا".