السولية وميكيسوني ضمن 7 غيابات للأهلي أمام وفاق سطيف

يدخل النادي الأهلي مباراة صعبة ومصيرية أمام وفاق سطيف الجزائري، غدا السبت، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورغم اقتراب الأهلي من التأهل إلى الدور النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب التي اقيمت في القاهرة برباعية نظيفة، إلا أن معاناة الفريق الأحمر مع الغيابات مازالت مستمرة.

حيث سيغيب عن الأهلي 7 لاعبين وهم : «حسام حسن، صلاح محسن، بدر بانون، عمار حمدي، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، وعمرو السولية».

حيث يغيب الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق بسبب قطع في الرباط الصليبي بينما يغيب بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، كما يغيب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.

بالإضافة إلى لويس ميكيسوني الذي يغيب بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة في مران الأهلي بالجزائر بجانب عدم انهاء عمرو السولية لبرنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية.