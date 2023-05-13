 الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء ونحمله مسئولية تدهور الأوضاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء ونحمله مسئولية تدهور الأوضاع

رام الله - أ ش أ
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 11:28 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 11:28 ص

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم السبت، وأدت إلى استشهاد شابين، وإصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس على التوالي".

وحمل أبو ردينة، في بيان، حكومة الاحتلال الاسرائيلي، مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها.

وقال" إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها؛ ما جعل إسرائيل تتمادى في عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو ردينة: "أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوط".


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