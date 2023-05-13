حمل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال لقادة (سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) واستهداف المدنيين في بيوتهم، بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وفق بيان للمكتب السياسي.

وقال البيان: "تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم الجمعة، اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي نقل رسالة تضامن ووقوف من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومشيدًا بصمود غزة وما تسجله مقاومتها من بطولة في المواجهة الجارية مع العدو".

وخلال الاتصال، عبر هنية عن شكره وتثمينه للموقف الإيراني، مؤكدا أن "العدو يتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم".

وأكد أن المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية، داعيًا بالرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن "ضربات المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه ووقفه عند حده".

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما تركز قوات الاحتلال على اغتيال قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في حين ترد المقاومة بإمطار البلدات الإسرائيلية والمستوطنات بقدر كبير من الصواريخ.