 القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال المتوغلة داخل معبر رفح بقذائف الهاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال المتوغلة داخل معبر رفح بقذائف الهاون

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 4:56 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 4:56 م

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قوات الاحتلال المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، وذلك في إعلان هو الثاني من نوعه هذا اليوم.

وقالت القسام في سلسلة بيانات منفصلة، اليوم الاثنين، إنها استهدفت دباباتين إسرائيلتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" حاولتا التقدم إلى وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما أفادت باستهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" خلف مدارس معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

ونوهت بأنها قنصت جنديا إسرائيليا خلف مدارس معسكر جباليا.

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