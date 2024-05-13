 مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية

وكالات
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 4:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 4:38 ص

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 مساء السبت إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما الأمريكية.

وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة "والا-تي في" التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد العمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار.

وأضاف ريد أن معظم المتواجدين كانوا من صغار السن، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات.

ويبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد حوالي 48.3 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.

وقال ريد إن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.


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