وزير الدفاع اللبناني يشدد على التزام بلاده بتطبيق القرار1701

شدد وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسي، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني للاستراتيجية العسكرية والعمليات المارشال الجوي هار سميث، على التزام لبنان تطبيق القرار 1701 واحترام ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني للاستراتيجية العسكرية والعمليات المارشال الجوي هار سميث، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول ووفد عسكري، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدّد الوزير منسي "على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 واحترام ترتيبات وقف الأعمال العدائية"، متمنيًا على بريطانيا المساهمة في الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من المواقع التي لا يزال يحتلّها في جنوب لبنان.

وجرى التأكيد خلال اللقاء "أهمية دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الجنوب، والتمديد لمهمّتها في الصيف المقبل".

كما جرى "البحث في أوضاع الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا والإجراءات المتّخذة لضبطها."

من جانبه، أكد الوفد البريطاني خلال اللقاء "التزام بلاده بمواصلة دعم الجيش اللبناني، لا سيّما في مجال مراقبة وضبط الحدود".

يذكر أن القرار 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، إثر حرب يوليو عام 2006، دعا إلى وقف تام للأعمال القتالية، وطالب حكومــة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بنشر قواتهمـا معـا في جميـع أنحاء جنوب لبنان، وأكّد أهميـة بـسط سـيطرة حكومـة لبنـان علـى جميـع الأراضـي اللبنانيـة حـتى لا تكـون هنـاك أي أسـلحة دون موافقـة حكومـة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.