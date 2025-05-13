أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 22% وأكثر من 10 تريليونات دولار قادمة بحلول الخامس من نوفمبر.

وقال في كلمته خلال المنتدى الاستثماري السعودي- الأمريكي الذي عُقد مساء الثلاثاء في الرياض: «لدينا أيضا أكثر من 10 تريليونات دولار، وقد تكون أكثر من ذلك؛ سيكون هناك إعلان لهذه الأرقام من خلال البيت الأبيض؛ ولكن أضمن لكم هذه الأرقام التي لم نتطلع إليها سابقا، فالإدارة السابقة لم يقوموا بتريليون أحيانا في سنوات؛ ولكن أنا قمت بهذا العدد الكبير في وقت وجيز».

وتابع: «أعدنا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مسار الاستثمار بمبالغ تفوق 500 مليار دولار».

وفيما يتعلق بأمن الحدود، أشار إلى أن الأطر القانونية التي وضعها لعبور الحدود أدت إلى انخفاض الدخول غير القانوني للولايات المتحدة بنسبة 99.99%، قائلا: «كان لدينا مئات الآلاف الذين دخلوا الولايات المتحدة العام الماضي، مقابل 3 أشخاص فقط دخلوا من خلالها الشهر الماضي».

وأضاف أن القوات المسلحة في الولايات المتحدة الآن «في أعلى حالاتها منذ 30 عاما بسبب الروح المذهلة التي عادت للبلاد»، متابعا: «منذ سنة واحدة مضت، كان لا أحد يريد أن يدخل الجيش الأمريكي، ولكن الأسبوع الماضي؛ كانت لدينا أقوى عمليات إدراج وتقدم للعمل في الجيش الأمريكي لم يسبق مثلها، وهي الرقم الأعلى على مدار أكثر من 20 عاما».