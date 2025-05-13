جيش الاحتلال يبدأ حملة اعتقالات للمتهربين من الخدمة العسكرية

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات مداهمة واعتقال للمتهربين من الخدمة العسكرية الذين لم يمتثلوا لأوامر التجنيد.

ووفقا لوكالة معا الفلسطينية، كان من بين أهداف الاعتقال العشرات من اليهود المتشددين.

وداهمت الشرطة العسكرية، بمساعدة شرطة إسرائيل، صباح اليوم، عشرات العناوين التي يعيش فيها الفارون في أنحاء اسرائيل، بما في ذلك في الأحياء اليهودية المتشددة في إيلاد، وبني براك، وسدود، والقدس وغيرها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية الاعتقال. وقال مصدر أمني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه "بعد كل عملية تجنيد نقوم بعمليات اعتقال لمن لا يتقدمون، وقد نفذنا عمليتين مماثلتين العام الماضي.

وقال جيش الاحتلال إن القرار بشأن العملية التي جرت صباح اليوم، جاء في إطار سياسة رئيس الأركان لزيادة الضغط وتنفيذ أوامر التعبئة التي صدرت.



