ويتكوف: ترامب لن يوافق سوى على الإفراج عن جميع المحتجزين

نقل إعلام إسرائيلي عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على أي حل سوى الإفراج عن جميع المحتجزين.

وفي وقت سابق، كشف تقرير أمريكي عن كواليس إطلاق سراح المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وفي تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكية، ورد أن حركة حماس أجرت اتصالات مع ناشط مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء "محادثات سرية"، التي تمخض عنها في النهاية إطلاق سراح ألكسندر.

وقال مسئولون إسرائيليون ومسئول فلسطيني وآخر أمريكي إن المحادثات السرية أسفرت عن إطلاق سراح ألكسندر بعدما بعث مسئول من حماس رسالة إلى بشارة بحبح، القائد السابق لحملة "العرب الأمريكيين من أجل ترامب".

وجاء ذلك حيث كانت الحركة تبحث عن وسيلة لإقناع ترامب بممارسة المزيد من الضغط عل إسرائيل، وفي المقابل كانت إدارة ترامب مصممة على إطلاق سراح آخر أمريكي محتجز في غزة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.