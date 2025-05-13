وزير الدفاع الألماني يدعو إلى تعزيز الدعم المقدم لبعثات حفظ السلام الأممية

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مستهل مؤتمر دولي، إلى تقديم دعم أقوى لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما دعا الوزير، خلال تصريحاته التي أدلى بها في برلين، إلى تزويد قوات حفظ السلام بمزيد من التكنولوجيا الحديثة.

وقال بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تستفيد بشكل كبير، على سبيل المثال، من الطائرات غير المأهولة أو الطائرات المُسيّرة. كما طالب بتحسين التنسيق بشأن المهام والأهداف.

ورأى بيستوريوس، أن النقطة الثالثة والأهم هي تضمين أهداف قابلة للتحقيق في التفويضات الممنوحة لتلك البعثات، وتوفير الأدوات والقدرات اللازمة لذلك.

وقال بيستوريوس: «يجب تجهيز بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشكل مناسب».

وتابع بيستوريوس، أنه لهذا السبب يتطلع باهتمام خاص إلى جولة المانحين المقرر عقدها غدا الأربعاء، مشيرًا إلى أن على الدول، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن تفي بالتزاماتها – ماليًا وسياسيًا وفي المشاركة بالبعثات الأممية.

وقال بيستوريوس: «نحن على قناعة قوية بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تُعد من أكثر وسائل التعامل مع الأزمات الدولة شرعية وفعالية وانخفاضا في التكلفة».

وبدعوة من ألمانيا، يجتمع في برلين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ممثلون عن أكثر من 130 دولة للتعهد بتقديم إسهامات ملموسة ولإرساء بعثات حفظ السلام الأممية على أسس قوية.

ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في المؤتمر.