الهند تقترح أول إجراء مضاد للرسوم الأمريكية

اقترحت الهند فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على وارداتها من الصلب والألمنيوم، في أول رد انتقامي من جانب الهند على نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب، رغم اقتراب البلدين من إبرام اتفاق تجاري.

وأبلغت الهند منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على هذه المعادن هي "إجراءات وقائية" - أي قيود تجارية - ستؤثر سلبًا على تجارة الهند، وفقًا لإخطار صدر أمس.

وذكر الإخطار أن نيودلهي تحتفظ بحقها في "تعليق التنازلات أو الالتزامات الأخرى" كإجراء مضاد للرسوم الأمريكية، مستشهدًا بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مثل هذه الخطوة تعتبر أول إجراء انتقامي للهند خلال ولاية ترامب الثانية. ففي الشهر الماضي، وبينما أعلن الرئيس الأمريكي عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة، أشارت نيودلهي إلى أنها ستمتنع عن أي إجراءات انتقامية، واختارت بدلا من ذلك إعطاء الأولوية للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارية ثنائية. ويهدف كلا البلدين إلى إتمام الاتفاقية بحلول خريف هذا العام.

قال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي: "يأتي أحدث إجراء اتخذته الهند في منظمة التجارة العالمية في لحظة حرجة، حيث تدرس نيودلهي وواشنطن اتفاقية تجارة حرة أوسع نطاقًا، وقد يُلقي هذا الرد بظلاله على المفاوضات".

بحسب إخطار منظمة التجارة العالمية، أفادت الهند بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم ستؤثر على صادرات هندية بقيمة 6ر7 مليار دولار، وستبلغ قيمة الرسوم الجمركية عليها 91ر1 مليار دولار.