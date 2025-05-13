قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فكرة وصول مصر إلى مرحلة لا يوجد فيها أطباء؛ «أمر مستحيل»، مشددا على قدرة مصر الدائمة على تخريج أطباء متميزين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» أن مصر قادرة دائما وأبدًا على تخريج أطباء متميزين، مؤكدا أن «الطب في مصر بخير، والأطباء المتواجدون والخريجون دائما قادرون على تحقيق أعلى مستوى من الخدمة الصحية».

ورأى أن «الإشكالية في الفريق الصحي»، ليس في مصر وحدها بل «في كل العالم»، لافتا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن الحاجة إلى ما يزيد عن 2.5 مليون وظيفة للفريق الطبي على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وأشار إلى وجود «عزوف» من المجتمعات والشباب عموما على الالتحاق بكلية الطب على مستوى العالم.

وروى أنه خلال لقاء مع أحد عمداء كليات الطب في النمسا - وهي من أكبر كليات الطب- أخبره بأن عدد المتقدمين للالتحاق بالكلية 7 طلاب فقط.

وأرجع أسباب العزوف العالمي إلى أن «الطب مهنة مرهقة، تحتاج الاستعداد الدائم على مدار الـ 24 ساعة، كما أن الدراسة فيها لا تتوقف عند التخرج مثل كل الكليات؛ لكن الضغط العصبي والبدني يستمر على الطبيب»، في مقابل توفر مجالات أخرى بعدد سنوات تعليم أقل وشكل مواعيد عمل أقل وبدخل أعلى على مستوى العالم.

ولفت إلى ارتفاع الطلب على الأطباء عالميا لدرجة إلغاء الدول التي كانت تشترط أن يكون ممارس الطب من جنسيتها هذا الشرط، مشيرا في الوقت ذاته إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أحوال الفريق الصحي.

وأضاف أن الوزارة في عام 2014 أقرت كادرا ماليا خاصًا للفريق الصحي، ولكن اليوم - نتيجة للتغيرات الاقتصادية- أصبح هذا الكادر المالي الخاص يحتاج إلى زيادة.