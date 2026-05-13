اتحاد رفع الأثقال يهنئ نور الدين محمد بعد التتويج بـ«ذهبيتان وفضية» في بطولة إفريقيا

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، اللاعب نور الدين محمد، بعد تألقه اللافت وتتويجه بثلاث ميداليات «ذهبيتان وفضية» خلال مشاركته في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار، المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية.

وجاءت ميداليات نور الدين محمد بعد حصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الخطف برفع 132 كجم، والميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر برفع 156 كجم، والميدالية الذهبية في منافسات المجموع بإجمالي 288 كجم، ضمن منافسات وزن أقل من 65 كجم.

وتستضيف مدينة الإسماعيلية منافسات بطولة إفريقيا للكبار، إلى جانب بطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة إفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يعكس قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى فني وتنظيمي.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المنظمة جدول منافسات باقي لاعبي المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية للكبار، والذي جاء على النحو التالي:

هاجر رشدي (وزن 63 كجم) — الأربعاء، الساعة 4 عصرًا.

شيماء عبد الناصر (وزن 69 كجم) — الخميس، الساعة 12 ظهرًا.

روفيدة فتحي (وزن 77 كجم) — الخميس، الساعة 4 عصرًا.

سارة سمير (وزن 86 كجم) — الجمعة، الساعة 3 عصرًا.

ميار عبد القادر وفاطمة صادق (وزن +86 كجم) — الجمعة، الساعة 3 عصرًا.

أحمد حسين ونور الدين زكي (وزن 65 كجم) — الأربعاء، الساعة 6 مساءً.

أحمد سعيد (وزن 71 كجم) — الخميس، الساعة 2 ظهرًا.

عبد الرحمن يونس (وزن 88 كجم) — الجمعة، الساعة 5 مساءً.

أحمد عاشور وكريم كحلة (وزن 94 كجم) — الجمعة، الساعة 7 مساءً.

أحمد جمال ومحمود حسني (وزن 110 كجم) — السبت، الساعة 12 ظهرًا.

ويأمل الاتحاد المصري لرفع الأثقال في مواصلة نتائجه المميزة خلال البطولة، وتحقيق المزيد من الميداليات، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني.