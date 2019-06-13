اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتعقد لجنة "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة" ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، ينعقد الأول يوم /الأحد/ لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش "تكافل وكرامة" ومعاش الضمان الاجتماعي، وتم توجيه الدعوة لوزراء التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتنمية المحلية لحضور الاجتماع.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم /الاثنين/ لمناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وتم توجيه الدعوة لوزراء العدل والتضامن الاجتماعي والمالية، بالإضافة إلى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

وتقعد اللجنة اجتماعها الثالث يوم /الثلاثاء/ لمناقشة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

كما تعقد لجنة "الطاقة والبيئة" اجتماعا يوم /الأحد/ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي.