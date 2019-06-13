قال الفنان أحمد عز، إنه يفخر بتقديم فيلمه الجديد «الممر» والمطروح حاليًا بجميع دور العرض، لأنه يجسد خلاله شخصية كل فنان يتمنى أدائها.



وأضاف في تصريح لبرنامج «عين»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء، أن نوع هذا الفيلم يمثل حلم لكل فنان، موجهًا التحية لمنتج العمل لمغامرته بميزانية ضخمة تكفي لإنتاج 3 أفلام وليس واحدًا.



وأبدى تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها مؤلف ومخرج العمل شريف عرفة، معقبًا: «وجوده في الفيلم طمأن كل طاقم العمل».



وأعبر عن بالغ سعادته بانضمام هذا الفيلم إلى رصيده وتاريخه الفني، موضحًا أن العمل لم يتطرق إلى حرب 1973 بل يبعث رسالة بأن التخطيط السليم والعلم والمصارحة يُحقق الانتصار.



يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، وتأليف وإخراج شريف عرفة، ويتناول حرب 1967 وبداية قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.