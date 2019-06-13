أشرف صبحي ووزير التنمية المحلية يتابعان اللمسات الأخيرة لاستاد القاهرة

تفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اللمسات النهائية وأعمال التطوير الجارية في ستاد القاهرة ، وذلك في إطار متابعة استعدادات محافظة القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستُقام خلال الفترة من 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.

وتفقد وزيرا الشباب والرياضة والتنمية المحلية الأعمال الخاصة بالتجهيزات النهائية بكافة أرجاء الاستاد، وقام وزير الشباب والرياضة باطلاع وزير التنمية المحلية على كافة التطورات والتجديدات التي طرأت بستاد القاهرة على أرض الواقع.

كما تفقد "صبحي" و"شعراوي" المقصورة الرئيسية والتي تم الانتهاء من تطويرها وصالة كبار الزوار ، والمركز الإعلامي، والطريق الجديد المؤدي للاستاد.

وأشار صبحى إلى أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة ، مشيراً إلى انه تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حاليًا أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواي فاي داخل الاستاد، والمنطقة الإعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية.