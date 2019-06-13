تنتج صناعة الأحذية 700 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وتنتج أيضًا حوالي 20 مليار زوجًا من الأحذية سنويًا، وينتهي الحال بـ90% منها إلى أماكن القمامة، وبسبب هذه الإحصاءات فإن بعض العلامات التجارية اتجهت إلى تصميم وإنتاج أحذية تقلل من الأضرار الناجمة عنها.

ونشر موقع "The National" أسماء بعض ماركات الأحذية التي تصنع من مكونات في البيئة:

* AllBirds

أسس مواطنو نيوزيلندا تيم براون وجوي زويلينجر علامة AllBirds بهدف تطوير أحذية أنيقة خالية من الكربون تمامًا.

صوف "ميرينو" - وهو مادة وفيرة في نيوزيلندا - وهو من المكونات الأساسية لمجموعة أحذية AllBirds ويتميز هذا المكون فائق النعومة بأنه قابل للتنفس، منظم لدرجة الحرارة، ويتخلص من الرطوبة ولا يسبب خدوش في القدم.

يتم تصنيع أربطة هذه الماركة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، في حين يتحول قصب السكر إلى نعل الأحذية.

* Veja

انطلقت هذه العلامة التجارية في عام 2005، ومن شعارتها "الوقوف على قديمن واحدة في التصميم والأخرى في المسؤولية الاجتماعية"، وتم تصنيع أحذية Veja من المطاط.

أما قماش الأحذية من زجاجات معاد تدويرها والقطن تم جمعه من النفايات الكبيرة التي تنتجها صناعة الأزياء.

ولمجموعة Veja رواجاً في الأسواق، حيث باعت أكثر من 15000 زوج منذ إطلاق العلامة على موقعها في العام الماضي، ومن مستخدمي الماركة ميغان ماركلي وإيما واتسون إلى إدي ريدماين وإميلي راتاجكوفسكي.

* Rothy's

تأسست هذه العلامة التجارية في عام 2016، وتستخدم زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها، حيث 20 مليون زجاجة بلاستيكية مخصصة لمكبات النفايات أو المحيط وأعادت استخدامها في صناعة الأحذية، وجميع أحذية Rothy's قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 %، وصولا إلى المواد اللاصقة القابلة للتحلل الحيوي غير السامة المستخدمة في النعل والأربطة.

* Womsh

بدأت هذه العلامة التجارية في عام 2014، وتستخدم مواد مستدامة لأحذيتها، التي تم تصميمها وإنتاجها وتعبئتها في إيطاليا، مثل النفايات الناتجة عن صناعة معالجة التفاح، وهذه الأحذية بعد الاستغناء عنها يمكن غعادتها للشركة يمكنك لاستخدامها وإعادة تدويرها في أرضيات مضادة للصدمات لملاعب الأطفال.

* Good News

مصنوعات هذه الماركة معظمها من المطاط غير السام، المعاد تدويره من إطارات السيارات القديمة، وتصنع الأجزاء العلوية للأحذية من القطن العضوي المزروع بدون مبيدات حشرية وغيرها من السموم، ويتم إنتاج باطنها باستخدام زيت الخروع "بدلا من النفط.