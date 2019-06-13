وزير الخارجية الأمريكي: سنقف مع حلفائنا لحماية التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها وعن مصالحها وستقف مع شركائها وحلفائها لحماية التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي، وذلك في سياق التعليق على الهجمات التي وقعت اليوم بخليج عمان على ناقلتي نفط.

وقال بومبيو ـ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس - "إن إيران وعدت العالم يوم 22 أبريل الماضي بأنها ستقوم بعرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز وها هي تعمل على تنفيذ هذا الوعد".

وحمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران المسئولية عن الهجمات التي وقعت، اليوم الخميس، ضد ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأوضح بومبيو أنه طلب من سفير بلاده لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين مناقشة الهجمات على ناقلتي النفط اليوم الخميس في خليج عمان خلال اجتماع اليوم بمجلس الأمن الدولي.

وقال "مثل هذه الهجمات غير المبررة تمثل تهديدا واضحا على السلام والأمن الدوليين، كما أنها اعتداء صارخ على حرية الملاحة وحملة غير مقبولة لتصعيد التوتر من جانب النظام الإيراني الذي يريد إنهاء حملتنا لممارسة أقصى الضغوط على طهران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد على موقع تويتر قائلا "بينما أقدر جهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالتوجه لإيران لمقابلة آية الله علي خامنئي، فإنني شخصيا أشعر بأنه من المبكر جدا لأوانه الحديث عن اتفاق.. الإيرانيون غير مستعدين، ولا نحن أيضا كذلك".