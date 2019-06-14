صحفية تركية: مستثمرون قطريون يسحبون 800 مليون دولار من بورصة إسطنبول

ذكرت صحيفة «زمان» التركية، أن مستثمرين قطريين سحبوا استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة (نحو 800 مليون دولار) من بورصة إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى.

وقالت الصحيفة: إن حجم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين القطريين بلغ خلال شهر ديسمبر العام الماضى 14.745 مليار ليرة، غير أنها تراجعت فى شهر مايو الماضى بنحو 30.95% لتسجل 10.181 مليار ليرة، بحسب روسيا اليوم.

وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثانى، أعلن عقب لقائه مع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى أغسطس الماضى، أن الدوحة ستستثمر 15 مليار دولار فى تركيا لدعم الاقتصاد.

وعقب ذلك أبرمت شركة «تنميات» القابضة القطرية وشركة «سارفاز» للاستثمار العقارى بتركيا، اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية سياحية ثقافية فى العالم، فى تركيا.

وتعززت العلاقات بين الدوحة وأنقرة بعد قرار المقاطعة الخليجية فى 2017؛ حيث أرسلت أنقرة قوات عسكرية إلى الدوحة، فيما ضخت الأخيرة استثمارات فى الاقتصاد التركى.

يأتى ذلك فى وقت حساس لليرة التركية، والتى انخفضت خلال العام الحالى بنحو 9% أمام الدولار، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها فى عام 2018، وصنفت الليرة فى 2019 ضمن أسوأ عملات الأسواق الناشئة.