السجن 15 سنة لـ4 متهمين لقتلهم لواء شرطة وسرقته في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم، ٤ متهمين بالسجن ١٥ سنة لكل متهم لقتلهم اللواء أحمد رالجى أبو الوفا الأستاذ بأكاديمية الشرطة لسرقة أمواله.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى.

تعود أحداث القضية ليوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٦، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا، بمصرع اللواء أحمد رالجى أبو الوفا، إثر تسلل مجهولين إلى منزله بوسط مدينة قنا، وقتله بطعنات نافذة.

وتبين من التحريات أن مرتكبى الواقعة كلا من (إسماعيل.ح - ٢٥ سنة)، عامل بمخبز، و(محمود.ي - ١٧ سنة)، و(عبد الرحمن.ع - ١٦ سنة)، و(محمد.ع - ١٧ سنة)، والثلاثة طلاب فى التعليم الفنى، حيث اختبأ المتهمون فى حديقة مجاورة لمنزل المجنى عليه، وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء واعتزموا قتل المجنى عليه لسرقة أمواله، بعدما علموا ببيعه قطعة أرض بمبلغ كبير، وفور دخولهم شاهدتهم زوجته وهددوها بسلاح أبيض، فدافع المجنى عليه عن زوجته وطرح أحدهم أرضا، فضربه باقى المتهمين بكرسي حديد على رأسه، ثم طعنوه بأسلحة بيضاء، فأردوه قتيلا وفروا هاربين.