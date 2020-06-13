المغرب يسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8692 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، اليوم السبت، أشارت «الصحة المغربية» إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 212.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 78 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 7696.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 425 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.