تجاوز عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" في البرازيل نظيره في بريطانيا، الجمعة، ليصبح الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة، وذلك وفقا لأرقام وزارة الصحة البرازيلية.

ووفق الأرقام المنشورة التي يشكك خبراء في دقتها، سجلت البرازيل 909 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 828.810 في البلد الذي يقطنه 212 مليون ساكن، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 365 ألف مصاب بكوفيد-19 تعافوا من المرض.

ويقدر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ15 مرة من العدد المعلن رسمياً.

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا.

وكان قاض في المحكمة الفدرالية العليا أمر، مساء الاثنين، حكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو بأن تنشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ كاملة، بعدما عدّلت الحكومة اعتباراً من الخامس من يونيو الجاري النموذج المتّبع في إحصاء الحالات ونشرها.