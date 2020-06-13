جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء البحارة الذين تقطعت بهم السبل مع سفنهم خلال جائحة كورونا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء وضع مئات الآلاف من البحارة الذين تقطعت بهم السبل على ظهر سفنهم لعدة أشهر بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وقال في بيان "يتم تجاهل الحد الأقصى للوقت المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية للبقاء في البحر، فيما بقي بعض البحارة في البحر لمدة 15 شهرا؛ نظرا لعدم قدرتهم على النزول من السفن".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول في ظل "الأزمة الإنسانية المتنامية وأزمة السلامة"، على تحديد البحارة وغيرهم من الأفراد العاملين بالبحر رسميا "كعاملين رئيسيين" وضمان إجراء عمليات تغيير الطواقم بأمان.