بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ بصعوبة ويقف على بعد خطوة واحدة من لقب البوندسليجا

بات بايرن ميونخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الثامن على التوالي بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح جوشوا زيركزي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 ثم أدرك مونشنجلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله بنيامين بافارد لاعب لايرن بالخطأ في مرمى فريقه، لكن ليون جوريتسكا حسم المباراة لصالح بايرن بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة 86 .

وقبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب اليوم على فورتونا دوسلدورف 1 / صفر، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.

وأصبح بايرن ميونخ بذلك قادرا على حسم اللقب للموسم الثامن على التوالي وللمرة الثلاثين في تاريخه، بالفوز في مباراته المقبلة أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الثانية والثلاثين، بغض النظر عن نتائج أقرب منافسيه.

وخاض بايرن ميونخ مباراة اليوم مفتقدا جهود مهاجميه روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، ودفع المدير الفني هانزي فليك باللاعب جوشوا زيركزي في الهجوم أمام الثلاثي سيرج جنابري وميكايل كويسانسي وإيفان بيريسيتش.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وتفوق بايرن ميونخ في الاستحواذ على الكرة لكن الدقائق الأولى لم تشهد فرص تهديفية حقيقية.

وتلقى مونشنجلادباخ صدمة مبكرة، حيث اضطر المدير الفني ماركو روزي لإخراج المهاجم ماركوس تورام في الدقيقة العاشرة بسبب الإصابة وأشرك بريل إيمبولو بدلا منه.

وأتيحت فرصة خطيرة أمام بايرن ميونخ في الدقيقة 12، حينما هيأ بيريسيتش الكرة إلى كويسانسي الذي سدد بقوة دون تردد لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 16، استطاع مونشنجلادباخ هز شباك بايرن ميونخ حيث أرسل إيمبولو تمريرة طولية إلى جوناس هوفمان الذي انطلق وسدد بقوة في الشباك، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 21، استغل لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن خطأ دفاعيا ليستخلص الكرة ويتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الحارس تصدى للكرة، والتحم هيرنانديز مع رامي بن سبعيني لاعب مونشنجلادباخ وقد سقط اللاعبين متأثرين بألام الالتحام لكنهما واصلا اللعب بعدها.

وأهدر إيمبولو فرصة ثمينة لمونشنجلادباخ في الدقيقة 25 حيث تلقى كرة عالية سددها برأسه لكن مانويل نوير حارس مرمى بايرن تصدى لها، وارتدت الكرة إلى اللاعب نفسه ليسدد بقدمه لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وبعد أقل من دقيقة واحدة، افتتح بايرن ميونخ التسجيل، حيث ارتكب حارس مرمى مونشنجلادباخ خطأ فادحا عندما افتقد التركيز خلال توزيع الكرة لدى الخروج من مرماه، لتصل الكرة إلى زيركزي الذي لم يتردد في تسديدها لتجد طريقها إلى الشباك الخالية معلنة تقدم بايرن 1 / صفر .

وأدرك مونشنجلادباخ التعادل عبر النيران الصديقة في الدقيقة 37، حيث حاول بنيامين بافارد لاعب بايرن ميونخ التصدي لعرضية خطيرة من باتريك هيرمان، لكنه وجه الكرة بالخطأ إلى شباك زميله الحارس نوير ليهدي مونشنجلادباخ التعادل 1 / 1 .

وكاد بايرن ميونخ أن يتقدم مجددا في الدقيقة 39 ، عندما صنع بيريسيتش هجمة خطيرة انتهت بكرة عالية إلى كويسانسي، لكن الأخير سددها برأسه بجوار القائم.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، تألق يان سومير حارس مرمى مونشنجلادباخ في التصدي لرأسية خطيرة من بيريسيتش، لينتهي الشوط بالتعادل 1 / 1 .

ومع بداية الشوط الثاني، دفع روزي مدرب مونشنجلادباخ باللاعب توني يانتشكي بدلا من نيكو إلفيدي.

وكاد مونشنجلادباخ أن يتقدم في الدقيقة 48 لكن نوير تألق بشكل كبير في التصدي على مرتين لتمريرة خطيرة من رامي بن سبعيني.

كذلك أتيحت فرصة أخرى أمام مونشنجلادباخ في الدقيقة 54، حيث مرر إيمبولو عرضية داخل منطقة الجزاء إلى باتريك هيرمان الذي سدد دون تردد لكن نوير تصدى للكرة ببراعة.

وفرض بوروسيا مونشنجلادباخ تفوقه في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي خلال الدقائق الأولة من الشوط الثاني، بينما وجد بايرن ميونخ صعوبة في اختراق دفاع المنافس وبدا عاجزا عن إيجاد الحلول لدقائق.

وفي الدقيقة 62، أجرى مدرب بايرن ميونخ تبديلين دفعة واحدة وأشرك ألفونسو ديفيز بدلا من لوكاس هيرنانديز وكينجسلي كومان بدلا من كويسانسي.

وبعدها، قدم بايرن صحوة ههجومية، كاد بافارد أن يسجل لبايرن في الدقيقة 65 حيث تلقى كرة سددها جوشوا كيميش من ضربة ركنية، وسدد برأسه، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وفي الدقيقة 66، أنقذ حارس مرمى مونشنجلادباخ شباكه من هدف محقق حيث تصدى لكرة قوية سددها جنابري وارتطمت بساق أحد المدافعين لينحرف اتجاهها.

ودفع روزي مدرب مونشنجلادباخ باللاعب أوسكار فيندت بدلا من باتريك هيرمان في الدقيقة 70 ، كذلك أجرى فليك مدرب بايرن ميونخ تبديلا جديدا في الدقيقة 77 وأشرك كواسي أوكيري فرايدت بدلا من زيركزي.

وقبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة، خطف بايرن ميونخ هدف الفوز حيث مرر بافارد عرضية إلى جوريتسكا الذي لم يتردد في إسكان الكرة في الشباك معلنا تقدم بايرن 2 / 1 ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن واستعادة تفوقه بفارق سبع نقاط في الصدارة أمام دورتموند.