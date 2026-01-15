الاتحاد الأوروبي: السعودية شريك استراتيجي لأمن سلاسل إمداد المعادن الحيوية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية كريستوف فارنو، اليوم الخميس، أن المواد الخام الحيوية باتت تمثل عنصرًا محوريًا في التحول الأخضر والرقمي، وتعزيز التنافسية الصناعية والأمن الاستراتيجي الأوروبي، مشددًا على أن الشراكة مع السعودية تُعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المتزايدة في سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال حوار الأعمال والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والسعودية بشأن المواد الخام الحيوية، الذي عُقد اليوم ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة صناعيين ومستثمرين من الجانبين.

وأوضح فارنو أن المواد الخام الحيوية لم تعد مسألة تقنية أو قطاعية محدودة، بل أصبحت أساسًا لقطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم، لافتًا إلى أن سلاسل الإمداد العالمية لهذه المواد ما تزال شديدة التركّز ومعرّضة للاضطرابات، ما يفرض مخاطر مشتركة على المنتجين والمستهلكين والمستثمرين.

وأشار إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي قانون المواد الخام الحيوية يعكس تحولًا جوهريًا في السياسات الأوروبية، عبر الانتقال من الاعتماد على انفتاح الأسواق وحده إلى تعزيز المرونة، وتطوير قدرات الاستخراج والمعالجة والتكرير وإعادة التدوير، إلى جانب بناء شراكات دولية استراتيجية. وأكد أن هذا التوجه لا يهدف إلى إغلاق الأسواق، بل إلى ضمان أن التحول الأخضر والرقمي يقوم على سلاسل إمداد آمنة ومستدامة ومسؤولة.